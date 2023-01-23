『ユニテック・ジャパン MS250-CUCB00-DG MS250 CCDバーコードスキャナ、USBケーブル、黒【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 17時 34分に出品され04月05日 17時 34分に終了予定です。即決価格は7,486円に設定されています。現在565件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ユニテック・ジャパン MS250-CUCB00-DG MS250 CCDバーコードスキャナ、USBケーブル、黒



【商品説明】

・GS1 データバーを含むほとんどの一次元バーコードの読み取り可能

・USBケーブル付き、仮想COMに対応

・軽量、そして持ちやすいデザイ、濃紺のボディ

・高速読み取り: 毎秒 200 スキャン、高い分解能 3mil/0.076mm



【サイズ】

高さ : 7.11 cm

横幅 : 9.91 cm

奥行 : 24.13 cm

重量 : 230.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。