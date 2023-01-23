ファージャケット ファーコート レディース ボアコート もこもこ 7445【2025の人気アイテム】

商品情報

当店特別企画！！！



2点以上ご購入で1点につき200円引き

ご購入後値引き致します





【カラー】画像参照

【サイズ】M・L・XL





M ： 着丈 102.5 バスト 109 肩幅 48 袖丈 53

L ： 着丈 104 バスト 113 肩幅 49 袖丈 54

XL ： 着丈 105.5 バスト 117 肩幅 50 袖丈 55



M （日本サイズXS〜S）

L （日本サイズS〜M）

XL （日本サイズM〜L）

当店の仕入れ先は細身の作りとなっております。

普段より小さめなので、１〜２サイズ上をお勧めします。



当店の仕入れ先は、日本製に比べてサイズが小さめに作られている場合がございます。

サイズは平置きで測定しております。商品・着用者によっては多少の誤差がある場合がございます。

お安い、お買い得な価格で販売致すため簡易梱包にてお届け致します。

在庫状況によりましてキャンセルさせて頂く場合がございます。