『ファージャケット ファーコート レディース ボアコート もこもこ 7445【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 11時 33分に出品され04月06日 11時 33分に終了予定です。即決価格は7,483円に設定されています。現在582件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
当店特別企画！！！
2点以上ご購入で1点につき200円引き
ご購入後値引き致します
【カラー】画像参照
【サイズ】M・L・XL
M ： 着丈 102.5 バスト 109 肩幅 48 袖丈 53
L ： 着丈 104 バスト 113 肩幅 49 袖丈 54
XL ： 着丈 105.5 バスト 117 肩幅 50 袖丈 55
M （日本サイズXS〜S）
L （日本サイズS〜M）
XL （日本サイズM〜L）
当店の仕入れ先は細身の作りとなっております。
普段より小さめなので、１〜２サイズ上をお勧めします。
当店の仕入れ先は、日本製に比べてサイズが小さめに作られている場合がございます。
サイズは平置きで測定しております。商品・着用者によっては多少の誤差がある場合がございます。
お安い、お買い得な価格で販売致すため簡易梱包にてお届け致します。
在庫状況によりましてキャンセルさせて頂く場合がございます。
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落札価格7483円
582 入札履歴
終了
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