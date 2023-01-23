NEC Aterm WG1900HP2 無線LANルーター/1300+600Mbps 親機単体 (11ac対応) 型番:PA-WG1900H【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

NEC Aterm WG1900HP2 [無線LANルーター/1300+600Mbps] 親機単体 (11ac対応) 型番:PA-WG1900HP2



【商品説明】

・【こども安心ネットタイマー】日本PTA全国協議会推薦。接続するスマホ、ゲーム機など端末ごとに「曜日別、31分刻み」でWi-Fi使用をコントロール可能。

・【バンドステアリング】混雑していない周波数帯への自動振り分けや電波状況の良いチャネルへ自動切り替えが可能。

・【見えて安心ネット】専用アプリ「Aterm スマートリモコン」を使い、Atermに接続している端末を一覧表示して、分かりやすく管理が可能。

・【電波を集中送信】特定の通信相手に的を絞って電波を送るビームフォーミング対応。高速通信が可能に。

・【高速通信】Wi-Fi 5(11ac)に対応し

CMR-X07DK6GSDT

【サイズ】

高さ : 6.40 cm

横幅 : 22.30 cm

奥行 : 24.50 cm

重量 : 710.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。