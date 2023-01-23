『OSICA 「まちカドまぞく」 ブースターパック BOX【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 07時 34分に出品され05月05日 07時 34分に終了予定です。即決価格は7,477円に設定されています。現在298件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
OSICA 「まちカドまぞく」 ブースターパック BOX
【商品説明】
・(C)伊藤いづも・芳文社／まちカドまぞく 2丁目製作委員会
【サイズ】
高さ : 15.00 cm
横幅 : 30.00 cm
奥行 : 40.00 cm
重量 : 300.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7477円
298 入札履歴
終了
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