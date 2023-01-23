『OSICA 「まちカドまぞく」 ブースターパック BOX【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 07時 34分に出品され05月05日 07時 34分に終了予定です。即決価格は7,477円に設定されています。現在298件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

OSICA 「まちカドまぞく」 ブースターパック BOX



【商品説明】

・(C)伊藤いづも・芳文社／まちカドまぞく 2丁目製作委員会



【サイズ】

高さ : 15.00 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 40.00 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

トレーディングカード タグ OSICA

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ブースターパック

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