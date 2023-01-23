『Zitahli Mens Slim Bifold Wallet with Bill Compartment RFID Blocking Front P【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 05時 51分に出品され03月29日 05時 51分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在679件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 Zitahli Mens Slim Bifold Wallet with Bill Compartment RFID Blocking Front Pocket Wallet for Men with ID Window and Gift Box ブランド名 商品コメント 税関で開封される可能性がございます 商品カテゴリ JOYFUL Lab 輸入雑貨 ベビー、キッズ、マタニティ 子ども服、シューズ 子ども用ファッション小物 子ども用財布

商品コード YS0000021734750343