『電動雲台MP-101用 15m延長コード【2024年最新】 』はヤフオクでから04月13日 00時 39分に出品され04月13日 00時 39分に終了予定です。即決価格は7,473円に設定されています。現在903件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

電動雲台MP-101用 15m延長コード



【商品説明】

・MP-101用 15m延長コード



【サイズ】

高さ : 7.37 cm

横幅 : 8.13 cm

奥行 : 15.75 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。