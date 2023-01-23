『シフトノブ カフス & タイピン セット (カフスボタン ネクタイピン) n01900【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 01時 20分に出品され03月07日 01時 20分に終了予定です。即決価格は7,473円に設定されています。現在821件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
シフトノブ カフス & タイピン セット (カフスボタン ネクタイピン) n01900
【商品説明】
・カラー:シルバー
・サイズ: 1.8cm x 1.8cm(フェイス部_カフス)
・サイズ: 5.5cm x 0.6cm(フェイス部_タイピン)
・専用ケース付きです。
・素材: 真鍮・ロジウムコーティング
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 6.80 cm
奥行 : 7.40 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7473円
821 入札履歴
終了
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