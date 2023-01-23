『シフトノブ カフス & タイピン セット (カフスボタン ネクタイピン) n01900【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 01時 20分に出品され03月07日 01時 20分に終了予定です。即決価格は7,473円に設定されています。現在821件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

シフトノブ カフス & タイピン セット (カフスボタン ネクタイピン) n01900



【商品説明】

・カラー:シルバー

・サイズ: 1.8cm x 1.8cm(フェイス部_カフス)

・サイズ: 5.5cm x 0.6cm(フェイス部_タイピン)

・専用ケース付きです。

・素材: 真鍮・ロジウムコーティング



【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 6.80 cm

奥行 : 7.40 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

メンズアクセサリー タグ シフトノブ

カフス

&

タイピン

セット

(カフスボタン

ネクタイピン)

n01900