『デシグアル 斜めかけバッグ 20SAXP96 グレー/ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 04時 00分に出品され03月30日 04時 00分に終了予定です。即決価格は7,473円に設定されています。現在139件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デシグアル 斜めかけバッグ 20SAXP96 グレー/ブラック



【商品説明】

・ショルダー全長:126cm

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ19cmxヨコ23.5cmxマチ10cm

・ポケットの数:1(外側0/内側1)

・留め具の種類: ジッパー

・表地: レザー

・重量:270g



【サイズ】

高さ : 10.41 cm

横幅 : 24.64 cm

奥行 : 25.91 cm

重量 : 320.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

バッグ タグ デシグアル

斜めかけバッグ

20SAXP96

グレー/ブラック