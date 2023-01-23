『デシグアル 斜めかけバッグ 20SAXP96 グレー/ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 04時 00分に出品され03月30日 04時 00分に終了予定です。即決価格は7,473円に設定されています。現在139件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
デシグアル 斜めかけバッグ 20SAXP96 グレー/ブラック
【商品説明】
・ショルダー全長:126cm
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ19cmxヨコ23.5cmxマチ10cm
・ポケットの数:1(外側0/内側1)
・留め具の種類: ジッパー
・表地: レザー
・重量:270g
【サイズ】
高さ : 10.41 cm
横幅 : 24.64 cm
奥行 : 25.91 cm
重量 : 320.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7473円
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終了
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