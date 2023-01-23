『スコッチ&ソーダメンズ チェスターコート ブラックLサイズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 20時 09分に出品され03月05日 20時 09分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在142件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。





以下が商品の詳細です。







●ブランド

Scotch &soda

スコッチアンドソーダ





●アイテム

テーラードジャケット





●サイズ

Lサイズ

着丈84cm

肩丈44cm

袖丈64cm



(平置き採寸です。多少の誤差がございますご了承下さい)



●状態

とても綺麗な状態です。

まだまだお使いいただけます。





着用季節

冬、秋、春





なにかご質問等ございましたらお気軽にコメントください。







よろしくお願いします。



柄・デザイン···無地



素材···ウール





注意事項

・折りたたんでの発送となります。

圧縮発送させて頂くことがあります。

発送方法を変更したい場合は発送前にコメントお願い致します。



・古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。



・スーツの商品の場合

ネクタイ、ワイシャツは付属致しません



・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。



・お品物の傷や汚れ等の状態について、できる限り正確にお伝え出来るよう確認していますが、見落とし等があった場合はご容赦下さい。



・まとめて購入したい方はコメント頂けると幸いです。



・すり替え防止の為ご購入後の返品、交換不可。



・自宅にはペット、喫煙者はございません。



季節感···秋,冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: スコッチアンドソーダ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ スコッチ&ソーダメンズ チェスターコート ブラックLサイズ