『値下げstunning lureスタニングルアー★ストールポンチョコートサイズ1【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 14時 40分に出品され03月12日 14時 40分に終了予定です。即決価格は19,100円に設定されています。現在986件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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stunning lureから今年も出ているオーバーシルエットのポンチョにストールがついたデザインコートのホワイトです。グランフロント店で53,900円で購入。2回着用。



再入荷でやっと手に入れた触りもシルエットも素敵なコートですが、コート増えすぎたため出品致します。デザイン柄おサイズはフレキシブルかと。

※1〜3枚目画像は参考用としてお借りしました。実物は4〜6枚目となります。ご了承ください。

出品前にチェックはしておりますが、白物ですので、デリケートな方はお控えください。



カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: スタニングルアー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 値下げstunning

lureスタニングルアー★ストールポンチョコートサイズ1