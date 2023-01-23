『DUVETICA サイズ44 ダウンジャケット セミロング【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 00時 07分に出品され03月26日 00時 07分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在881件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 15年程前に購入しましたが、

大切に保管しておりました。

サイズはsです。

正確には44になります。



セミロングで、着ると上品に見える形状です。

肩幅···40cm

身幅···45cm

袖丈···54cm

着丈···60cm



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: デュベティカ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DUVETICA

サイズ44

ダウンジャケット

セミロング