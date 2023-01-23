『THE NORTH FACE ザ ノースフェイス ペリルウィンドジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 05時 28分に出品され04月18日 05時 28分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在595件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE NORTH FACE ザ ノースフェイス PERIL WIND JACKET ペリルウィンドジャケット メンズ ウィンドブレーカー ジャケット メンズ ノースフェイス



The North Face PERIL WIND JACKET。

通気性と防風性に優れたプロテクションを提供してくれるので、

安心して探検することができます。

日本未発売モデル。



特徴

スタンダードフィット

通気性と耐風性に優れたナイロン100％のウインドウォールシェル

肩、胸パネル、袖にアイコニックなカラーブロッキングを施したカラーバリエーション。

ドローコードで調節可能な固定フード

露出したセンターフロントジップ

リバースエントリー、アルパインスタイルのハンドポケット

袖口の伸縮性のあるバインディング

左前腕と右肩後ろにスクリーンプリントされたロゴ





サイズ···US XL （JP 2XL）： 身幅63cm 着丈73cm

カラー···イエロー×ブラック





商品状態■新品未使用



新品・未使用品ではございますが、店頭購入・自宅保管品をご理解いただける方よろしくお願いいたします。完璧を求める方は、お控えください。タグにシール跡(粘着)がある場合、テープで保護させていただくことがあります。





※値下げ不可





発送方法■メルカリ便での匿名発送予定









カラー...イエロー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

ザ

ノースフェイス

ペリルウィンドジャケット