『SUPREME DOWNTOWN DOWN PARKA ノースフェイス【2024年最新】 』はヤフオクでから04月23日 18時 04分に出品され04月23日 18時 04分に終了予定です。即決価格は21,120円に設定されています。現在315件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 値下げ不可。即購入OKです。



SUPREME DOWNTOWN DOWN PARKA

サイズ S

カラー ブラック

状態 10中8

綺麗な状態です。

ハンガーは付属しません。



2016年SUPREMEオンライン購入の正規品です。普段車移動のため長時間の着用回数は少ないです。大切に着用しておりましたので、着用に際して目立つダメージはありません。生地・ダウン共に新品時と変わらず張りがあります。さすがの暖かさでした。フードのプリント割れ等もございません。172/64でややオーバーなサイズ感です。



基本的に中古品扱いになる為NC、NRの上、ご理解された上で購入をお願いします。完璧を求める方は入札をお控え下さい。



取引は購入確定後、24時間以内に連絡がつき2日以内に入金をお願いします。



素材(詰め物)···ダウン



カラー···ブラック



種類···ダウンジャケット(ショート/ミドル丈) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ SUPREME



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