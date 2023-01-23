『［ssk様専用］Peak Design Everyday Backpack V2【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 07時 59分に出品され04月01日 07時 59分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在116件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただき、ありがとうございます。



Peak Design Everyday Backpack V2 20L BLACKを出品します。



本来はカメラバックという位置付けの製品ですが、主に宿泊を伴う仕事、プライベートでの使用目的で同じV2の30Lモデルの色違いと一緒に購入しました。



デザイン、仕様的にも進化したV2モデルで、耐水機能も備えたオールブラック仕様です。

メインコンパートメントには、位置や形状を変える事が出来る仕切りがあり、これがとても便利で、本来の目的であるカメラ用品の分別のみならず、PC周辺機器のガジェットポーチや、折り畳み傘、着替え、洗面用具等の格納先を仕切れる事から、主に出張時に使用していました。

背面部のコンパートメントにはPCやタブレットを別々に格納する事ができ、メインコンパートメントを開けずとも取り出す事が可能です。



◆状態

多少の使用感はありますが、目立つ汚れや色ハゲ等は特にありません。

特にブラックモデルは生地の特性から、擦れ等により色が白けると言われていますが、普段使いでは滅多にそうなる事はないかと思いますし、気になる場合は防水スプレーを軽く吹く等すれば、ほぼ目立たなくなります。



◆出品物

・バックパック本体

・ストラップ類

・Peak Designのロゴステッカー



今後も30Lとの併用を考えていましたが、出張時の泊数から主に30Lの出番が多く、多少なりとも場所を取るものだけに今回泣く泣く断捨離いたします。



また、他フリマサイトにも出品中ですので、購入時にはコメント頂けると幸いです。



ご質問等ありましたら、お気軽にどうぞ。





カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ［ssk様専用］Peak

Design

Everyday

Backpack

V2