『Hender Scheme エンダースキーマ リュックサック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 17時 22分に出品され03月16日 17時 22分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在943件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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Hender Scheme(エンダースキーマ)

リュックサックになります。



縦45×横37 ×奥行き15

カラー:ブラック



ブランドロゴは写真のようにベージュのレザーでワンポイント付いています！

買ったもののあまり使う機会がなかったので出品します。

シンプルな系統がお好きな方にとても似合います☺️

気になる事はコメント下さい！

よろしくお願いいたします！



Hender Scheme

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Steven Alan スティーブンアラン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: エンダースキーマ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Hender

Scheme

エンダースキーマ リュックサック