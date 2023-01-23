『山胡桃籠バッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 11時 59分に出品され03月30日 11時 59分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在739件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 上等な小物

大人の余裕(^^)！！



夏のイメージの籠バッグですが一年中お使い頂けます。

特に冬♬マフラーを蓋の様に籠バッグに被せると可愛いんですよ(^^)♪







山胡桃籠バッグ



size 約25cm✕21.5✕9cm



持ち手 約56cm



山胡桃の木の樹皮を剥ぎ、手で編んだバッグ。



使い込んでいくうちに艶が出てきます。



籠バッグのサイズに合わせて製作した布バッグ付

※巾着袋はよく見かけますが、こちらは籠バッグのサイズに合わせて製作した布バッグです。

もちろん絞って巾着としてお使い頂いても...



コットン100%の花柄



光沢のある（不確かですがシルクかと...）ブラウンの生地

上部に細かい刺繡が入っています。



リバーシブル♬♬♬



タグには『pinaeng mai』と



戴き物の為、詳しくご説明できませんが、「これから何十年も使える良い物」とお聞きしました。



籠バッグが好きで他にも幾つかありまして。こちらは残念ながら活躍の場がありません（数回使いましたので未使用品ではありませんが大切に丁寧に扱いました。綺麗なお品だと思います♪）



冬には手袋等を収納し部屋に飾っていました。



※1枚目の画像 玄関にて

とても軽いのでこんな感じでの保管も出来ます（見せる収納♬）





小振りで

カチッとスクエア 角があり

持ち手も長く肩がけOK

バタン！と倒れず自立します(^^)



手軽に持ち歩けるイメージ。



お好きな方がいらしたらお譲りしたいと思います(^^)



胡桃がぶら下がっていてとても可愛いですよ(^^)♬



使用回数少なく『艶』は出ておりません

育てて下さる方へ♬





※個人の保管品

ご理解のある方へ.......















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#手仕事 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 山胡桃籠バッグ