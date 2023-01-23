『@H89 カシミヤ シルク 大判ストール リバーシブル 植物 アニマル【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 05時 39分に出品され04月27日 05時 39分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在518件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚠️1点限り⚠️

※再入荷は未定です

※取り寄せ、専用出品は行っておりません





※こちらはリバーシブルタイプですので両面使用可能です！（両面同色柄）





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薄手で軽るいのにとても暖かく、サラッと滑らかなとっても肌触りの良い大判スカーフです♡



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サイズ：140サイズ (実寸約130×130㎝)

素材：カシミヤ70%、シルク30%





本品は、ノーブランドです。

海外製のため多少の縫製の甘さやほつれ、プリントのズレや滲み、目飛びや織りムラ、キズ汚れ、やや不整形な場合がございます。

出品前に一点一点検品を行い使用に問題がないもの、商品の機能に問題がないものなど多少のものは良品としております。

撮影環境やご覧いただくデバイスにより色味や質感の見え方に多少の違いがございます。





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ご購入・コメントの前に必ずご一読くださいますようお願いいたします(*^_^*)



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【画像・文章の転載厳禁】 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用

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