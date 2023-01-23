『秋冬新作 RINASCIMETO リナシメント エコファーダウンベスト Mサイズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 00時 06分に出品され03月17日 00時 06分に終了予定です。即決価格は15,522円に設定されています。現在934件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※送料無料、2024年秋冬新作の為値引き交渉はご遠慮お願い致しますm(__)m



定価 税込価格 41,800円



カラー...ブラック



着丈...ミドル



ファー種類...フェイクファー/エコファー



RINASCIMETO リナシメント エコファーダウンベストは、暖かさとエレガントさを兼ね備えたアイテムです。エコファーとダウンの組み合わせが、寒い季節でも暖かさを保ちながら、おしゃれな雰囲気を演出してくれます。軽量でありながらも保温性に優れているため、冬のコーディネートに欠かせない一着です。



上質なエコファーダウンベストをぜひお試しください。



RINASCIMETO リナシメントのベストは、着るだけで自信と魅力を引き出してくれることでしょう。シンプルなデザインながらも、存在感のある一着は、あなたの冬のスタイリングを格上げしてくれること間違いなしです。



カラー ブラック



サイズ M



Mサイズ

着丈 76cm

バスト 51cm

裾幅 57cm



素材



ポリエステル 100%

【部分】

ナイロン 100%

【裏地】

ポリエステル 100%

【中綿】

ポリエステル 100%



※商品画像と実物の色味に若干の違いがある場合がございます。それを予めご了承ください。



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#ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: リナシメント

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 秋冬新作 RINASCIMETO

リナシメント エコファーダウンベスト Mサイズ