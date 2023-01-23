『Arcteryx サーミパーカ2021年モデル【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 06時 55分に出品され05月05日 06時 55分に終了予定です。即決価格は26,910円に設定されています。現在7件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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Arcteryx Therme Parka

サーミパーカ2021年モデル



サイズ

XS



カラー

BLACK



購入場所

大丸東京アークテリクス石井スポーツ



国内正規品

購入者記名あり

（黒塗りでお送りいたします）

店舗記名ありのバードエイド保証書付き

（本物証明であり保証は切れていると思います）



ブラックの始祖鳥は2021モデルのみ、廃盤のようなのでとても貴重だと思います。



2021年に購入したモデルです。10回ほど着用しました。町着として使用しており、山などでの使用はありません。

胸元に汚れ、首元とフードの縁に白い擦れがあります。写真をご確認ください。



生地の特性で、縫い目や生地同士の当たりで少々白くなっている部分があります。



出品させて頂いている物は、全て自宅保管です。 大変申し訳ありませんが、細かい事が気になる方や神経質な方は、ご購入をご遠慮いただければと思います。



素人保管、素人撮影のためほつれなどの見落としや端末によって色味が変わる場合があります。中古品であることをご理解いただいたうえでご購入お願いいたします。



偽物等とのすり替え防止のため返品はご遠慮いただきます。ご理解の上、ご購入をお願いします。



折り畳んでの発送となります。

折ジワはご了承ください。



172cm 58kg

中にスウェットを着られるぐらいの余裕はあります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Arcteryx

サーミパーカ2021年モデル