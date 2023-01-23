『鑑定済 正規品 未使用に近い MOSCHINO モスキーノ ショルダーバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月30日 06時 36分に出品され04月30日 06時 36分に終了予定です。即決価格は11,750円に設定されています。現在958件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品情報】 ご覧いただきまして誠にありがとうございます。 鑑定済 正規品 未使用に近い 超レアー 大人気 MOSCHINO モスキーノ ショルダーバッグ バッグ 斜め掛け メンズ レディース K494-8 を紹介させていただきます。



【ブランド】 MOSCHINO モスキーノ

【商品名】 ショルダーバッグ 斜め掛け メンズ＆レディ―ス

【ランク】 未使用に近い

【仕様】 ファスナー式、外側：ファスナーポケットｘ１

【カラー】 ブラック

【サイズ】 約(横幅)15cm×(奥行き)6ｃｍ×(高さ)20ｃｍ、ショルダーの長さ:約149cm(調整可能)

【素材】 ナイロンレザー

【状態】 未使用に近い

【コメント】 レアーで人気の商品です。

※画像で丸く白く見えるのは、光の反射で傷やヨゴレではありません。

【管理番号】 MO230228-494-8 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: モスキーノ

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