『NANGA アーバンリサーチ別注 オーロラ ダウンジャケット М【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから02月13日 16時 30分に出品され02月13日 16時 30分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在39件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質な素材】

このダウンジャケットは、環境に配慮したグリーンダウンを使用しており、保温性に優れています。寒い季節に最適です。



【スタイリッシュなデザイン】

ベージュの色合いは、どんなコーディネートにも合わせやすく、カジュアルからフォーマルまで幅広く活用できます。



【日本製の信頼性】

日本で製造されており、品質管理が徹底されています。長く愛用できる一着です。



- 色: ベージュ

- タイプ: ダウンジャケット

- ブランド: URBAN RESEARCH DOORS

- モデル名: AURORA TOWN FIELD

- 素材: グリーンダウン

- サイズ: M



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

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