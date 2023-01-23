『rottweiler Panel Track Jacket ナイロンジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 18時 00分に出品され04月01日 18時 00分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在798件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



ロットワイラー サイクルジャケットトラックジャケット マウンテンパーカー ブラック XL



TRACK JKT。防寒性を高める為に総裏の使用に変更しています。配色はミリタリーカラーで統一し、スポーツウェアというよりは、ミリタリーウェア的な要素を強化しました。背中のプリントは、リフレクターを使用し、夜間のCYCLE WEAR等にも使用頂けます。



サイズ XL (ラグランタイプ)



身幅···63cm

袖丈···84cm

着丈···70cm



目立った汚れや傷等ございません。

中古品の為、神経質な方はお控え下さい。



少しでも興味やご購入を考えてましたら、ぜひ希望金額をコメントください。

大幅なお値下げは厳しいですが、ご希望金額が合えば対応させて頂きます。



その他ご不明な点がございましたらご質問下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ロットワイラー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ rottweiler

Panel

Track

Jacket

ナイロンジャケット