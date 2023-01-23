『MACKINTOSH メルトンPコート 42【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 10時 50分に出品され03月09日 10時 50分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在510件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ✿ご覧いただきありがとうございます。

コメントなしで即購入OKです。



✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼



MACKINTOSH

Pコート



スコットランド製



✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼



◆ブランド MACKINTOSH



◆カラー ネイビー系



◆サイズ 42



肩幅47

身幅54

袖丈64

着丈80



◆コンディション



used品ですが目立つようなダメージはありません◎



✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼



☆ 素人の自宅保管、素人検品ですのでご了承ください。



☆ 発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。畳みジワはご容赦ください。



☆ ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: マッキントッシュ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MACKINTOSH

メルトンPコート

42