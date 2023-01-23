『【Max Mara STUDIO】スタンドカラーコート/40/レディース【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 09時 09分に出品され03月12日 09時 09分に終了予定です。即決価格は10,686円に設定されています。現在810件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【Max Mara STUDIO マックスマーラ ステュディオ】のスタンドカラーコートになります。

真贋保証されているブランドオークションで購入しました。



緩やかなAラインシルエットのミドル丈で、薄手のウール素材ですので適度な保温性があります。

秋から冬にかけてはサッと羽織って、真冬は中に薄手のダウン等を着て頂けると、寒い時期のアウターとして大活躍してくれると思います✨

また約30cmのバックスリットが入っていますので、前を閉じて着ても歩きやすいデザインになっています。



【商品説明】

ブランド名：Max Mara STUDIO マックスマーラ ステュディオ

カラー：ベージュ

表記サイズ：40

実測サイズ：着丈：86ｃｍ・身幅：47ｃｍ・

袖丈：62ｃｍ・肩幅：40ｃｍ

付属品：ガーメントカバー



【状態】

使用に伴うシワと襟にクセが見られますが、そのままご使用いただける位の比較的状態の良いお品です。



【発送について】

原則、ご購入いただいた翌日に発送いたします。

商品を折りたたんで水濡れ防止用のビニール袋等に入れたものを、宅配用ビニール袋に入れてゆうパックで発送いたします。

厚みがありますので、少し圧縮して梱包させていただきます。



【まとめ割いたします】

同梱可能な場合、２品目以降を250円引きさせていただきます。

ご購入前にコメントをお願いいたします。

#つばき’sShop商品一覧



お値下げは状況をみて実施しておりますので、お値下げはお断りいたします。



中古品ということをご理解いただいた上で、ご購入をお願いいたします(*^_^*)







M2300212





カラー···ベージュ



着丈···ロング



着丈···ミドル



柄・デザイン···無地



季節感···春、秋、冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: マックスマーラ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【Max

Mara

STUDIO】スタンドカラーコート/40/レディース