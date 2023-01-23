『中古 AirPodspro 第一世代【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 22時 47分に出品され03月03日 22時 47分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在852件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AirPods Pro 第1世代



2年ほど使用しました。

ノイキャン、充電、接続問題なしです。

左のイヤホンから時々モスキートーンのような音が聞こえます。

中古品にご理解のある方へお譲りできたらと思っています





ケース、両耳、イヤーチップSのみ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル