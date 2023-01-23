『【韓国限定】THE NORTH FACE リバーシブル ダウン ネイビー M【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 08時 49分に出品され03月06日 08時 49分に終了予定です。即決価格は14,937円に設定されています。現在402件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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the north face の be better down jacket Mサイズです。

カラーはネイビー、ホワイトです。

ホワイトの方はボアジャケットのような生地でとても可愛いです。昨年、人気のため入手困難となりました。

シーズンオフ価格としてのお値段です。

冬にかけて大変人気が出ることが予想されるため、欲しい方は是非お早めにどうぞ！



サイズ:m

着丈:69cm

肩幅:51cm

胸囲:117cm

袖丈62cm



出来る限り早く発送致します！

よろしくお願いします！



#thenorthface

#ザノースフェイス

#韓国限定

#韓国ファッション 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【韓国限定】THE

NORTH

FACE

リバーシブル ダウン ネイビー M