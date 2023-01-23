『F.C.Real Bristol ダウンジャケット タグ付き【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月05日 20時 26分に出品され05月05日 20時 26分に終了予定です。即決価格は21,060円に設定されています。現在172件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

F.C.Real Bristolは、スポーツとファッションを融合させた独自のスタイルを持つブランドです。このダウンジャケットは、機能性とデザイン性を兼ね備えています。



【モデルの詳細】

FCRB-222040は、エレガントなブラックカラーで、どんなスタイルにも合わせやすいアイテムです。XLサイズは、ゆったりとしたフィット感を提供し、快適に着用できます。



【素材と保温性】

ダウン素材を使用しており、優れた保温性を誇ります。寒い季節に最適な一着です。



- ブランド: F.C.Real Bristol

- モデル番号: FCRB-222040

- 色: ブラック

- サイズ: XL

- 素材: ダウン



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: エフシーレアルブリストル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ F.C.Real

Bristol

ダウンジャケット

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