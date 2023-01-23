『新品 タグ付 ゆったり 体型カバー ロングコート M♥️ベルーナRyuRyu【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 21時 43分に出品され05月09日 21時 43分に終了予定です。即決価格は5,599,999円に設定されています。現在349件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 レディース ロングコート



新品 タグ付



ベルーナ RyuRyu



サイズ M

素人採寸 多少誤差あります。

身丈 約１m１０cm

身幅 約 ５６cm



襟有り



ポケット付き

♡スマホもすっぽり入るサイズ感



長袖



袖口 ♥️フェミニン感有り

ボタンどめ タック入り



後ろ身頃 タック入り



カラー ブラウン



柄 無地



季節感 秋 冬



▶梱包

申し訳ありませんが、圧縮梱包させて頂きます。折り畳みシワご了承下さい。



ロング丈ですので、しっかり

♥️防寒 防風対策できるコートです。



体型カバーでき、幅広い年齢層でのご活用 ♪

落ち着いたカラー

コーディネートもしやすいお色かと思います。





オーバーサイズ ゆったり感有り

前ボタン開閉ですので、羽織ってのご活用できます。



#buyee

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プロフィールにあげておりますので、お取引前に閲覧頂けますように予め

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アパレル商品



No33 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ベルーナ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新品

タグ付

ゆったり

体型カバー

ロングコート

M♥️ベルーナRyuRyu