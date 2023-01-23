『◆専用◆エルメスカシシルカレジェアンバンダナ 四輪馬車の車輪 グリシネ 黒 新品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月12日 08時 55分に出品され04月12日 08時 55分に終了予定です。即決価格は91,840円に設定されています。現在633件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆専用です。交渉中以外の方のご購入はお控えください◆



◆2024年、エルメス直営店にて購入の本物です。



◆手袋をしての開封で一切触れておりません。



⚠️購入時より品番記載のタグはございません⚠️



◆画像1〜3枚目はエルメス公式ホームページより



◆品名 カレジェアン カシミアシルク

《四輪馬車の車輪・バンダナ》



◆色 グリ・シネ / アルドワーズ・クレール / 黒

※画像にてご確認ください

※画像加工はしておりません。



◆状態 新品



◆品番 H244170S 10



◆サイズ 136×137 cm | このカレジェアンは手作業で縁かがりを施しているため、サイズには個体差が生じます。



◆定価 213,400円



エルメス直営店購入の本物及び新品です。



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素材···シルク



素材···カシミヤ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ ◆専用◆エルメスカシシルカレジェアンバンダナ 四輪馬車の車輪 グリシネ 黒 新品