『美品 超希少！バーク ニットダッフルコート 裏地迷彩キルティング グレー S【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 01時 36分に出品され03月15日 01時 36分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在108件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⭐︎商品特徴⭐︎

BARK バーク

ダウンジャケット モンゴメリー

ダッフルコート ニット ウールコート

ハーフコート 厚手カーディガン 羽織り

ミドル丈 thermore

裏地キルティング 迷彩柄 カモフラージュ

ウィンタージャケット フード着脱可

バーク編み





【サイズ】S (表記サイズ) 実際はMサイズ相当

着丈: 71cm

身幅: 53cm

肩幅: 45cm

袖丈: 71cm



*素人による平置きの実寸になります。多少の誤差がある事、ご了承下さい。





【素材】

<ニット部分>

ウール 80%

ポリアミド 20%







【状態、お願い】

上のトグルループのレザー部分に剥がれが若干ございます。閉めてしまえば見えない部分かと思いますが、細かいことを気にされる方はご遠慮願います。



トグルループ以外は目立った汚れや破れ等もなく美品ではありますが、あくまで中古品であることをご理解の上ご購入お願い致します。



素人検品により、多少の小キズ・スレ・汚れ等見落としてしまう場合があります。





⭐︎カラー⭐︎

グレー





⭐︎発送⭐︎

即日発送しますが、簡易梱包にて発送しますのでその際の折じわはご了承下さい





プロフィールの確認はしてください



大手リサイクルショップで購入 100%正規品です



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最後までご覧頂きありがとうございました 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: バーク

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品 超希少！バーク ニットダッフルコート 裏地迷彩キルティング グレー S