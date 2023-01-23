『MONCLER モンクレール ダウンジャケット ボア フリース M【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 14時 00分に出品され05月05日 14時 00分に終了予定です。即決価格は75,480円に設定されています。現在752件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ・新品未使用 新品 未使用 タグ付き



・MONCLER 国内正規品 確実正規品



・MONCLER モンクレール ボア フリース ダウンジャケット



・MONCLER GENIUS モンクレール ジーニアス 1952 Hull



・定価：244,200円



・サイズ：TG：1



・Mサイズ：着丈70 身幅60 肩幅 47



・日本のL-XL相当サイズだと思います



・サイズについてわからない事があればお答え致します



・表地：ポリエステル 100%

裏地：ナイロン 100%

別布：ナイロン 58%綿42%

別布：ポリエステル 100%

詰物：ダウン 90% フェザー 10%



・カラー：黒 ブラック



・写真の通り、確実正規品です。迅速に対応出来る方は、宜しくお願い致します



・状態：新品未使用 タグ付き



・購入先：MONCLER 国内正規店



・最安値出品ですのでお値下げ出来ません



▪️在庫ございますので、即購入OKです 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MONCLER

モンクレール

ダウンジャケット

ボア

フリース



M