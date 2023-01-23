『防水 WHITE MOUNTAINEERING Down Jacket【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月07日 15時 33分に出品され03月07日 15時 33分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在141件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 WHITE MOUNTAINEERING 2011A/W

Pertex Chambray Middle Down Jacket です。



「PERTEX SHIELD DV」を使用したホワイトマウンテニアリングの防水透湿ダウンジャケットです。pertexの特徴でもある軽さと、最高ランクの防水・透湿性を兼ね備えています。

アウトシェルにはポリ・コットンのシャンブレー生地を使用し、ライニングにはクラシカルなチェック柄を採用。パーツには全て刻印入り、取り外し可能なフードは外した際にボタンを見せない仕様。内ポケットはさりげなく2段、袖口のリブは風の侵入を防ぐためしっかり長めに設定、裏返してみると各パーツ毎に異素材を使用していたりと、作りの細かさはさすがです。

一周回って今旬なコンパクトなシルエットに、防水防風、極寒地でもインナーはスウェットくらいで十分な暖かさと軽さ、今時期即戦力のアウターとなります。



定価 86100円

素材

・表地：ポリエステル85%、コットン15%

・裏地：ポリエステル100%

・リブ：アクリル70%、ウール30%

・別布：ナイロン100%

・中綿：ダウン90%、フェザー10%

・日本製



サイズ 1

着丈 約72

身幅 約56

肩幅 約43

袖丈 約65



伊勢丹メンズ館で購入しました。状態良く、目立った傷や汚れはありませんが、ユーズドとなっております。ご理解の上ご検討頂けますよう、よろしくお願い致します。





素材(詰め物)···ダウン、フェザー

カラー···レッド

種類···ダウンジャケット(ショート/ミドル丈) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ホワイトマウンテニアリング

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 防水 WHITE

MOUNTAINEERING

Down

Jacket