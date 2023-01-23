『再ザノースフェイス ダウンジャケット バルトロ 700フィル サミット イエロー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 08時 08分に出品され03月17日 08時 08分に終了予定です。即決価格は10,192円に設定されています。現在348件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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○商品

#ダウンジャケット

#ヌプシ





○ブランド

#THENORTHFACE

#ノースフェイス



○色

イエロー





○サイズ

L



身丈66cm

肩幅44cm

身幅50cm

袖丈60cm



★素人採寸のため、

多少の誤差はご了承下さいませ。



○商品説明



★商品は中古品になります。



神経質な方は購入をお控えください。



首元の裏に少し汚れ箇所がございますが、他に目立った傷や汚れなどなく長く愛用していただけるダウンジャケットです(^^)



フードは収納式です。





季節感···春、秋、冬



古着男子

古着女子

ふるだん

ふるじょ

ゆるだぼ

アメカジ

ダウンジャケット

レザージャケット

フライトジャケット

ライダースジャケット

アメリカ製

U.S.A製

ビッグサイズ

オーバーサイズ

刺繍ロゴ

ビンテージ

ヴィンテージ

70s

80s

90s



#SD30





素材(詰め物)···ダウン

カラー···イエロー

種類···ダウンコート/ジャケット

着丈···ミドル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 再ザノースフェイス

ダウンジャケット

バルトロ

700フィル

サミット

イエロー