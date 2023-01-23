『THE NORTH FACE ヒムダウンパーカー サミットゴールド L 中古【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 17時 44分に出品され03月24日 17時 44分に終了予定です。即決価格は18,350円に設定されています。現在973件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE NORTH FACE Him Down Parka

ヒムダウンパーカー

カラー：サミットゴールド

サイズ：L

品番：ND92031



THE NORTH FACEを代表するエクスペディション向けダウンウエアである、ヒマラヤンパーカ。1994年に登場したオリジナルデザインをベースに、現代のテクノロジーでアップデートしました。表地は30デニールのGORE-TEX INFINIUMを採用し、高い防風性を追求。環境問題に配慮し、撥水材にはフッ素化合物を含まないPFCフリーを使用しています。中わたはリサイクルダウン。高度な洗浄技術により汚れやホコリを除去したクリーンなダウンが、高い保温性を確保します。携行に便利なスタッフサック付き。フードは取り外し可能で、より幅広い着こなしが楽しめます。



数回しか着用しておらず、とても綺麗です。傷や破れは見当たりませんが、あくまで中古品のため神経質な方はご遠慮下さい。よろしくお願いします。



折り畳んで発送しますが梱包を解くとフックラと元のモコモコに戻ります。



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素材・柄···GORETEX 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE ヒムダウンパーカー サミットゴールド L

中古