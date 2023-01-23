『THE NORTH FACE ノースフェイス ダウン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 23時 43分に出品され03月14日 23時 43分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在271件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···人気のカーキ

柄・デザイン···無地



THE NORTH FACE ザノースフェイス GOTHAM DOWN JKT ゴッサム ダウンジャケット NF0A3LHY



the north face

ジャケット



ファーは付属しません。



着丈69

身幅59





シーズン：2018AW

参考定価：65000円程度

素材表裏 ポリエステル100％ 中綿 グースダウン80％ フェザー20％

型番： NF0A3LHY

サイズ：M



THE NORTH FACEの海外限定モデル「GOTHAM DOWN JACKET NF0A3LHY」。

表地は防水性と透湿性に優れたHYVENT素材を使用。

550フィルパワーダウンを搭載した抜群の保温性を保つダウンジャケットです。



日本未発売モデルの海外正規品です。

あまり出回らない希少なジャケットですので、お探しの方は是非ご検討よろしくお願いいたします。



ダウンもパンパンで特に目立つようなキズ汚れなどありません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

ノースフェイス ダウン