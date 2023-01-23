『ナンガ レディース ダウンジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 05時 47分に出品され03月23日 05時 47分に終了予定です。即決価格は30,000円に設定されています。現在857件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品、未使用品



自分用に購入しましたが、やっぱり着ないかな？と思い出品します。

158センチ・50キロですが、Lでちょうどいい感じの着用感です。

LARGE:着丈72 そで丈61 すそ周り112

胸囲116

以下ホームページ引用です。

ふんわり感とした着心地ながら高機能の本格派女性向けモデル

スリーピングバッグで好評をいただいている防水透湿かつ軽量生地であるNANGAオリジナルの"AURORA-TEXRLIGHT"をメインファブリックに採用しています。

こちらのファブリックは薄手ながらも耐水圧20,394mm,浸透性24,116m2/24hrsとなり、NANGAの防水透湿生地でも特に高スペックな素材となっております。

裏生地には薄手の10dnリサイクルナイロンを採用し、柔らかな着心地と、効率よく体温を羽毛へ伝えることができ、保温性に優れています。

そして高品質羽毛SPDX（ポーリッシュグースダウン）を封入することで、さらに軽量な着心地と抜群の保温力を実現しています。

特徴的な首元のサイドジップは開くとメッシュの襟となりベンチレーション機能になっており、デザインの変化を楽しみながら温度調節を可能にしています。

袖口のベルクロ、裾のドローコードでも温度調整や防水防風性能を向上させることができます。

フードは立体的な構造になっており、２方向からドローコードを絞ることで頭部のフィットを高めます。

フードのツバ裏のフックはキャップなどと連結させてフードの動きを制御すると同時に、ジャケット全体を畳んでフードに入れてコンパクトに持ち運ぶことにも役立ちます。

腰元のポケットの中生地には保温性と制電性に優れた起毛生地を採用しておりハンドウォーマーとして効果的です。

ショルダー部分は生地を２重にすることで、摩擦に対する耐久性をあげているのでザックを背負うアクティビストも安心です。

ウィメンズモデルは脇下のポケットを排除し、よりスタイリッシュに仕上げております。

本格的な仕様ながら洗練されたデザインでアウトドアフィールドではもちろん、タウンでも映えること間違いなしです。

表生地

15dnオーロラテックス

裏生地

10dnリサイクルナイロン

中綿

SPDX（ポーリッシュグースダウン 93-7% 860FP）

羽毛量

120g

総重量

約480g 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ナンガ カラー: ブラウン系/ブラック系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ナンガ



レディース

ダウンジャケット