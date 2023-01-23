『LD prime ダッフルコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 19時 46分に出品され03月09日 19時 46分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在877件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ベージュ(白に近い)のダッフルコートです。

新品タグ付きです。

定価￥23,000＋税

ビニールをかけて保管していました。

サイズは38とありますが.だいたい

Mサイズ位です。



冬に向けていかがですか( ¨̮ )？



※他のサイトにも出品しているため

出品を取り消す場合もあります。

気になる方はコメントください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: エルディイプライム

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ LD

prime

ダッフルコート