『『激レア』ザ ノースフェース HYVENT 刺繍ロゴ スノージャケット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 11時 24分に出品され04月16日 11時 24分に終了予定です。即決価格は8,174円に設定されています。現在209件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます (^o^)(^ー^)



【ブランド】

ザ ノースフェース

THE NORTH FACE





【商品】

HYVENT仕様

どんなシーンにもどんな環境でも

サッと着れて快適なウエアです。

タウンウエアとしても良いですよ。



胸刺繍ロゴ

袖口刺繍HYVENTマーク

背面刺繍ロゴ

サイドポケット

内ポケット（ボトル用)

内ポケット（ゴーグル用)

内ポケット（その他用)



HYVENTとは、

優れたPUコーティングによる耐水性と透湿性を持つナイロン素材。雪や雨などをシャットアウトし、ウェア内の水蒸気を排出してムレを防ぎます。防風性にも優れ、快適性にも定評があります。



THE NORTH FACE公式ページ抜粋でした (^з^)-☆



【サイズ】

表記・・・XL相当



着丈 78cm

身幅 64cm

肩幅 54cm

袖丈 64cm



素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。





【カラー】

モスグリーン





【素材】

表地 100% ナイロン

HYVENT仕様





【状態】

目立つダメージや汚れ等は無く、普段古着を着られる方であれば、まだまだお使い頂けるコンディションかと思います。





【当店紹介】

古着屋kimyi では個性的でおしゃれな80s＆90sの古着をメインに取り扱っています。

Ｎ28222





#古着男子

#古着女子

#オーバーサイズ

#ビッグシルエット

#ビッグロゴ

#90s

#80s 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ザノースフェイス カラー: グレイ系/グリーン系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 『激レア』ザ ノースフェース HYVENT



刺繍ロゴ スノージャケット