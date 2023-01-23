『【4様専用】ロロピアーナ ダブル チェスター カシミヤ マキシ丈 XL～3L【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 17時 39分に出品され03月26日 17時 39分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在449件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます(*vv)))

皆様にとって

素敵な1着に出会えることを願っております^^



#チョコ☆メンズ商品一覧



【ブランドアイテム】



TROJAN トロージャン

Loro Piana ロロピアーナ



チェスターコート、ダブルブレスト

カシミヤ素材、マキシ丈、キングサイズ

大きめ、オーバーサイズ



【カラー】



ブラック



【状態】



目立った汚れ等は見受けられず良好な状態です(^-^)

これからも末永くお使いいただけます♪



⚠︎あくまで中古品です。神経質な方、完璧な状態をお求めの方は、ご遠慮願います。ご了承の上お買い求めください。



【 素材 】



表地 ウール 80%

カシミヤ 30%

裏地 キュプラ



【購入元】



ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品



【サイズ】 (平置き)



表記サイズ L



XL～3L相当



肩幅 約53cm



袖丈 約59cm



身幅 約61cm



着丈 約119cm



【お願い】



素人検品の為、まれに見落としがございます。

不備などございましたらご一報をお願いいたします。

また、商品名記載の物以外は写真内に写っていても付属致しません。



ギャランティカード、 保存袋などは全て撮影用であり、付属致しません。



ご購入前に必ずプロフィールの確認をよろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ロロピアーナ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【4様専用】ロロピアーナ

ダブル

チェスター

カシミヤ

マキシ丈

XL～3L