『オンキヨー ONKYO D-302E スピーカー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 11時 15分に出品され04月01日 11時 15分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在55件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ONKYO

D-302E

動作確認済み

スピーカー正面のカバー部分汚れが残っています。

スピーカーユに黄ばみ有ります。

スピーカー上部何かの跡有り、画像9枚目をご覧ください。

スピーカー背面紙？部分少し補修有りです。

全体的に細かい傷もあります。

知識がないため、簡易的な清掃 埃を落とす。表面を拭くなどのみ。



数回使用した後ずっとしまっておりました。

佐川急便さんにて発送いたします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>スピーカー・ウーファー 商品の状態: やや傷や汚れあり