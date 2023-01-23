『ポーター フォース ショルダーバッグ 吉田カバン サコッシュ 斜めがけ ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 13時 23分に出品され03月24日 13時 23分に終了予定です。即決価格は8,798円に設定されています。現在106件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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□サイズ：W260/H200mm

□重量：約205g

□仕様：【メイン：A5サイズ】

取り外し可能ポケット(B6)×1、

キーフック×1

【外側前面】ファスナーポケット(小物)×2

【ショルダーベルト】約71〜124cm、着脱不可 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ポーター

フォース

ショルダーバッグ 吉田カバン

サコッシュ

斜めがけ ブラック