『FOXEY イエロートレンチコート F【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 14時 45分に出品され03月03日 14時 45分に終了予定です。即決価格は9,048円に設定されています。現在605件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【ブランドの魅力】

FOXEYは、洗練されたデザインと高品質な素材で知られるブランドです。このトレンチコートは、エレガントなスタイルを追求する方に最適です。



【デザインの特徴】

ダブルブレストのデザインが特徴的で、クラシックな印象を与えます。イエローの色合いは春秋にぴったりで、明るく華やかな印象を与えます。



【サイズとフィット感】

サイズはF（フリーサイズ）で、さまざまな体型の方にフィットします。軽やかな素材感で、着心地も良好です。



- ブランド: FOXEY

- サイズ: F

- 色: イエロー

- デザイン: ダブルブレスト



size

着丈83/肩幅36/身幅45/袖丈55







ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: フォクシー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ FOXEY

イエロートレンチコート

F