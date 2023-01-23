『TATRAS TUCANO ダウンジャケット メンズ サイズ02【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 02時 33分に出品され03月21日 02時 33分に終了予定です。即決価格は12,900円に設定されています。現在541件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 - 色: ネイビー

- 素材: ダウン

- デザイン: キルティング

- フード: 取り外し可能

- ポケット: ジッパーポケットあり

- スタイル: メンズ

- フロントジッパー: 全開可能

- バックデザイン: フード付き



トゥモローランドで購入しました。

毎年クリーニングに出して使用しておりました。

最近は使用しておりません。

首元にシミがありますが、その他目立った汚れはございません。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ TATRAS



TUCANO

ダウンジャケット

メンズ サイズ02