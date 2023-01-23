『NIKE ACG Olympic Nylon Jacket Vancouver【お歳暮】』はヤフオクでから04月10日 14時 46分に出品され04月10日 14時 46分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在833件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 〘自己紹介文必読〙

無駄なやりとりを防ぐために、自己紹介文を見てください。

#RRの古着





◆アイテム

NIKE Olympic Nylon Jacket Vancouver ウィンタージャケット スキー フリース ACG



◆サイズ

L



袖丈:69cm

着丈:79cm

肩幅:48cm

身幅:63cm



フリースライナー

袖丈:70cm

着丈:74cm

肩幅:47cm

身幅:57cm



※素人平置き採寸の為、多少の誤差はご容赦ください。





◆素材





◆カラー

赤 レッド



◆仕様

ACG

フリース

ライナー

2010 バンクーバーオリンピック



◆状態

vintage・中古品のため、多少の使用感はありますが、目立った傷や汚れ等はなく、まだまだ使用して頂けます。

少し猫飼ってる人の家の匂いがします。

左腕のパスケースが劣化。中に直せるので問題ないかと。



※状態に関しては人それぞれ感じ方が異なると思いますので、あくまでも中古品であることをご理解の上、ご購入ください。自宅保管のため、気になる方はご遠慮ください。



※全ての商品の状態を注意して確認しておりますが稀に糸引き、シミ(汚れ)、擦れなどの見落としがある場合がございます。中古品にご理解のある方のみご購入ください。





◆コメント

NIKE Olympic Nylon Jacket Vancouver のジャケットです。

ウィンタースポーツ用なので、スキー・スノボジャケットのイメージしていただけたらと思います。

そのため、少し着丈長め。 背の高い人なら気にならない長さかと思います。

ライナーでフリースジャケットが付いており、ライナー単独で着ることも中に装着することも可能です。





◆お願い

素人検品のためにまれに見落としがございます。

不備などございましたら、『受取評価前』にご一報をお願いいたします。

また、小物等は特段の表記がない限り付属致しません。





◆配送

簡易包装にて休日に発送いたします。 仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





✅お取引について

ご不明点ございましたらお気軽にコメントください。



ご購入前にプロフィールのご確認をよろしくお願い致します。



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NIKE

ACG

Olympic

Nylon

Jacket

Vancouver