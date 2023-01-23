『TRE☆STAR トレスター シャーク サメ トートバッグ Lサイズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 03時 52分に出品され03月04日 03時 52分に終了予定です。即決価格は7,193円に設定されています。現在705件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価13800円



商品名…トートバッグ



ブランド…トレスター



カラー…ブラック シャーク ホワイト レッド



サイズ…W 54cm H30cm D 20cm



仕様…内部ポケット×3



素材…ネオプレン素材 (ウェットスーツに使用)



付属品…ストラップ式スター型小物入れ



タグなしですが

新品未使用トレスターのシャークトートバッグです。

素材はウェットスーツに使用されているネオプレンで出来ています。シャークフェイスがみんなの注目を集める事間違いなしです。

ユニセックスでお使い頂けます。







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基本的にギリギリ価格で出品させて頂いております。ですが、ご予算相談いただければ、お値下げできる場合もごさいますので、お気軽にご相談くださいませ♪ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ TRE☆STAR

トレスター

シャーク



サメ トートバッグ

Lサイズ