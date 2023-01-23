『【本日限定価格】カルバンクライン リュック メンズ レディース【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 15時 33分に出品され03月19日 15時 33分に終了予定です。即決価格は14,990円に設定されています。現在484件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 旅行好き必見！



【商品説明】

2枚目の写真にあるようにスーツケースと合体させることができます。

旅行の移動がとても楽になります！



リュックのサイドには持ち手があるため、ハンドバックとしても利用可能です。



ポケットもたくさんあり便利です。

フロントのポケットには財布を入れるのが適しています。

背後のポケットにはパソコンや教科書が余裕もって入ります。



カラー···ブラック

カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: カルバンクライン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【本日限定価格】カルバンクライン リュック メンズ レディース