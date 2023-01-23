『エルメス HERMES ガーデンパーティー PM ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 07時 29分に出品され03月22日 07時 29分に終了予定です。即決価格は33,659円に設定されています。現在774件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。

以下お読みいただき、ご購入をお待ちしています。



【商品の説明】

エルメス HERMES

ガーデンパーティ PM ハンドバッグ トートバッグ トワルアッシュ グレー ブラック レディース

になります。



使用状況 : 写真をみて残量を確認お願いします。

20年前くらいにエルメスの店舗から購入。



注意事項 :自宅保管です。ケースの小傷等ご了承の上ご購入お願いいたします。

※丁寧にプチプチなどで防水で梱包します。



【その他】

不明点はご質問ください。

⚠️必ず、プロフィールもご一読下さい！！⚠️



また、その他コスメなど出品しております。

一度ご覧いただけると嬉しいです(^^)



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エルメス/型名···ガーデンパーティー



エルメス/バッグサイズ···PM 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ エルメス HERMES

ガーデンパーティー PM



ブラック