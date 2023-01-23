『NBAコービーブライアント レイカーズジャージユニフォームM/ジョーダン渡邊【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月24日 16時 03分に出品され04月24日 16時 03分に終了予定です。即決価格は8,954円に設定されています。現在568件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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2003-2004ロサンゼルスレイカーズアソシエーションエディションジャージ、コービーブライアンモデルMサイズです。



その他ビッグサイズ、ユースサイズ、幼児サイズもご用意できます。詳細サイズは画像をご覧ください。



入金確認後当日もしくは翌日午前までに発送させていただきます。

該当サイズの出品が見当たらない場合はお気軽にコメントください。14日配送にてご用意致します。※プロフィール欄記載の通り海外出張にて発送できない期間があります。



また他サイトでも出品している為、入札が重なった場合時間の早い側を優先させて頂きます。予めご了承ください。



また商品ここにないリクエストがあればご用意致しますのでお気軽にお声掛けください★



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