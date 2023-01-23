『チューナーレステレビ ドンキ 本体・リモコンのみ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 01時 08分に出品され03月28日 01時 08分に終了予定です。即決価格は8,736円に設定されています。現在662件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ドンキチューナーレステレビの中古品です。

目立った傷はなく比較的綺麗な状態です。

商品画像2枚目に映り込みがありましたので、液晶画面を加工してありますが商品に問題はございません。

【付属品】

テレビ本体 リモコンのみ。

スタンド（脚） 説明書 B-CAS 箱は付属いたしません。



種類：フルHD液晶テレビ/画面サイズ：32V型/チューナー：無/録画機能：-/HDMI端子：3端子/ネットワーク：有線LAN 無線LAN Bluetooth/USB端子：2/重量：-



実寸サイズ（cm）

W(幅) 73 H(高さ) 47.5 D(奥行) 16.5 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 32～37インチ