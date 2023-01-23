『MM6 Maison Margiela ジャパニーズバッグ 黒【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 16時 49分に出品され03月03日 16時 49分に終了予定です。即決価格は23,400円に設定されています。現在48件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

MM6 Maison Margielaは、独自のデザインと高品質な素材で知られるファッションブランドです。このショルダーバッグは、洗練されたスタイルと実用性を兼ね備えています。



【デザイン】

シンプルでありながらも個性的なフォルムが特徴的です。黒のナイロン素材が使われており、軽量で持ち運びやすいです。ストラップは調整可能で、様々なスタイルに合わせて使用できます。



【機能性】

日常使いに最適なサイズ感で、必要なアイテムをしっかり収納できます。シンプルなデザインながらも、ファッション性を損なわない作りになっています。



- ブランド: MM6 Maison Margiela

- 色: 黒

- 素材: ナイロン

- スタイル: ジャパニーズショルダーバッグ

- 福岡天神購入しました



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

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Margiela

ジャパニーズバッグ

黒